Mureș: accident mortal după ciocnirea unui TIR, cu un microbuz Un șofer a murit in urma unui accident produs sambata dimineața pe DN 13 in localitatea Saschiz, județul Mureș. Potrivit ISU Mureș, accidentul s-a produs intre un TIR ce transporta celuloza și in care se aflau doua persoane și un microbuz in care se afla o singura persoana, informeaza Mediafax. Șoferul microbuzului a ramas incarcerat.

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

