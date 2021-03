Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Uniunii Federale a Nationalitatilor Europene (FUEN), europarlamentarul Vincze Lorant, a declarat, luni seara, la o ceremonie organizata la Palatul Culturii din Targu Mures, de Ziua Maghiarilor, ca desi Comisia Europeana a respins cele noua propuneri formulate in cadrul initiativei cetatenesti…

- Lorant Szanto, șef serviciu in cadrul administrației Palatului Culturii din Targu Mureș, a oferit marți, 2 februarie, informații cu privire atat la situația spectacolelor desfașurate in spațiul cultural, cat și la vizitele turiștilor din alte orașe, țari. Potrivit informațiilor oferite de catre Lorant…

- Lorant Szanto, șef serviciu in cadrul administrației Palatului Culturii din Targu Mureș, a vorbit marți, 2 februarie, in Sala de Oglinzi a Palatului, despre masuri, lucrari, finisari, tema abordata fiind una esențiala, respectiv reabilitarea Palatului Culturii. Palatul Culturii din Targu Mureș a gazduit,…

- In "satul global" imaginat candva de vizionari, formula supravietuirii si succesului include accesul facil si sistemic la produse rare si la servicii de calitate. Lumea contemporana raspunde nevoilor noastre de performanta integrand digital bazele de date locale si creand retele suprapuse de produse…

- Premiul național „Mihai Eminescu" pentru cea mai buna carte de exegeza eminesciana publicata in anul 2020 a fost caștigat de Maria Kozak, din Targu Mureș, autoarea volumului „Discursul liric eminescian. Spre o poetica a ființei", aparut la Junimea in anul 2020. ...

- 15 ianuarie – ziua de nastere a lui Mihai Eminescu si totodata Ziua Culturii Nationale – este marcata, la Biblioteca Județeana ”Nicolae Iorga” din Ploiesti, prin diverse manifestari culturale care se adreseaza publicului larg. Data de 15 ianuarie are o rezonanța aparte in mințile și inimile romanilor,…

- Subsolul cladirii a fost inundat din cauza spargerii unei conducte, apa ajungand astfel la aproape 30 de cm inalțime, pe o suprafața de circa 150 de metri patrați. Cel mai probabil defecțiunea s-a produs in aceasta noapte, spun reprezentanții instituției, care au solicitat intervenția pompierilor pentru…

- Jurnalistul mureșean Vajda Gyorgy a publicat marți, 22 decembrie, pe pagina sa de Facebook, un set de fotografii proprii realizate in urma cu 31 de ani, in timpul Revoluției de la Targu Mureș. (Redacția) Post-ul FOTO: 25 de fotografii de colecție cu Revoluția din Targu Mureș apare prima data in Stiri…