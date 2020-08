Murele, antioxidanţii naturali de sezon Este sezonul murelor, care pot fi consumate proaspete in aceasta perioada a anului, desi de beneficiile lor ne putem bucura si in timpul iernii, daca le congelam. Murele sunt gustoase si merg de minune in smoothie-uri racoroase. Iar gustul nu este singura lor atractie.Acest fruct conține cantitați mari de acizi grași, vitamine, minerale și glucide. In plus, murele sunt considerate unul dintre cei mai sanatoși antioxidanți naturali. Totodata, murele au foarte puține calorii. Astfel, ele reprezinta un supliment extraordinar in curele de slabire. Murele au proprietați antiinflamatoare Consumul regulat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

