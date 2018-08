Stiri pe aceeasi tema

- Nissan recunoaște ca „au fost descoperite date falsificate din testele privind emisiile de gaze la majoritatea fabricilor sale din Japonia”, relateaza luni BBC, conform Mediafax.Potrivit sursei citate, compania nu a vrut sa faca dezvaluiri referitoare la numarul mașinilor implicate, insa a…

- Guvernul condus de Viorica Dancila este pe cale de a lua o noua decizie controversata care ar putea declansa un nou scandal. Executivul are in plan instrainarea unei parti dintr-un colos industrial autohton. Banii pe care i-ar incasa statul roman ar urma sa astupe gaura neagra a economiei.Este…

- Producatorul și retailerul de mobila Mobexpert iși extinde afacerile in imobiliare, construind spații de birouri sau apartamente deasupra magazinelor pe care urmeaza sa le construiasca, in urmatorii ani, la Timișoara, Cluj și Craiova. „Avand in vedere costurile foarte mari pentru terenuri, ca sa recuperam…

- Producatorul de materiale de constructii Adeplast, aflat in proprietatea antreprenorului roman Marcel Barbut, a anuntat ca luna viitoare va inaugura fabrica de polistiren de pe noua platforma industriala de la Isalnita, din apropierea Craiovei, iar in august va deschide si fabrica de mortare uscate.

- Jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dolj, aflati in timpul executarii unei misiuni specifice, in zona Pietei Bigul Nou, din Craiova, au depistat astazi, in jurul orei 09.30, un tanar in timp ce oferea spre comercializare mai multe pachete ...

- Producatorii vasluieni, inscriși in programul Tomata-2018, se tem ca nu vor reuși sa vanda, la taraba, doua tone de roșii pana la data de 15 iunie, așa cum cer guvernanții. Ei spun ca vor fi nevoiți sa le vanda comercianților din en-gros, la un preț foarte mic. Vasluienii pot deosebi cu ușurința roșiile…

- Ford a anunțat investișii majore la fabrica sa din Romania, insa seful companiei, Ian Pearson, spune ca și Guvernul ar trebuie sa-și respecte angajamentele in cee ace privește dezvoltarea infrastructurii rutiere și feroviare in zona. Producătorul american de mașini a anunțat zilele trecute…