Stiri pe aceeasi tema

- "Murder Mystery" cu Adam Sandler si Jennifer Aniston, "Homecoming" cu Beyonce, "Irishman" al lui Martin Scorsese si "The Incredibles 2" de la Disney sunt printre cele mai populare productii Netflix in 2019, potrivit Variety.

- "Murder Mystery" cu Adam Sandler si Jennifer Aniston, "Homecoming" cu Beyonce, "Irishman" al lui Martin Scorsese si "The Incredibles 2" de la Disney sunt printre cele mai populare productii Netflix in 2019, potrivit Variety.

- O comedie politista cu Adam Sandler si Jennifer Aniston, "Vacanta criminala/ Murder Mystery", a fost cea mai populara productie lansata pe platforma de streaming Netflix in 2019, in SUA, in timp ce serialul premiat "The Crown" nu a intrat in top 10, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Pe pozitia…

- Filmul ''Murder Mystery'', cu Jennifer Aniston si Adam Sandler in rolurile principale, este cea mai populara productie Netflix de pe teritoriul SUA din 2019, conform unui comunicat dat publicitatii luni de Netflix, transmite Reuters. Cel de-al treilea sezon al…

- Filmul "Murder Mystery", cu Jennifer Aniston si Adam Sandler in rolurile principale, este cea mai populara productie Netflix de pe teritoriul SUA din 2019, conform unui comunicat dat publicitatii luni de Netflix, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Cel de-al treilea sezon al seriei SF "Stranger…

- Netflix a preluat celebrul cinematograf “Paris” din New York, fiind pentru prima data cand gigantul de streaming, care a fost acuzat ca amenința experiența cinematografica, a incheiat un contract de inchiriere pe termen lung a unui cinematograf.Acordul a fost incheiat pe o durata de zece ani,…

- Prietenii se muta de la Netflix la HBO Max. Jennifer Aniston a marturisit, intr-o emisiune TV, ca „se lucreaza la ceva”, dar ca nu este vorba despre un reboot Friends, ci despre o noua producție in care se vor regasi actorii din popularul serial. Informațiile sunt puține și doar pe surse, cert este…

- Filmul regizorului roman Dan Chișu, “5 minute”, a participat in competiția celei de-a 35-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Vașovia. Am așteptat cu sufletul la gura decernarea premiilor Festivalului Internațional de Film de la Varșovia. Aveam un favorit in competiție, un film romanesc…