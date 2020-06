Stiri pe aceeasi tema

- Connect-R a reușit sa-și uimeasca de-a dreptul fanii cu ultima fotografie postata pe pagina sa de socializare. Artistul a hotarat sa-și faca o schimbare radicala de look, iar acum cu greu va fi recunoscut.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat joi ca l-a demis pe Adrian Streinu Cercel de la șefia Comisiei științifice speciale anti-COVID din Ministerul Sanatații. Ministrul a spus ca Streinu Cercel av fi inlocuit de Adriana Pistol, director la Institutul Național de Sanatate Publica. ”Nu am putut…

- Singurul producator de clor din Romania vrea sa faca substante pentru dezinfectia spitalelor sau a strazilor. Managerul spune ca, potrivit OMS, clorul este singura substanta recomandata in pandemia de coronavirus. Compania are insa nevoie de acordul MS pentru a crește concentrația de clor, anunța…

- Femeia de 41 de ani internata in Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, care s-a intors din Dubai in 8 martie 2020 și a fost confirmata pozitiv in data de 13 martie 2020, este un angajat al Ministerului Sanatații, și nu o persoana din județul Mureș.Aceasta eroare din comunicarea inițiala a fost posibila…