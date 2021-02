Stiri pe aceeasi tema

- Pierderile in industria turismului se ridica, pana in prezent, la peste sapte miliarde de euro, si este nevoie de o serie de masuri, precum sprijin din partea statului si amanarea ratelor la banci timp de 18 luni, in loc de 9 luni, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, Mohammad Murad, presedinte…

- Industria turismului din judetul Tulcea a inregistrat, in 2020, pierderi de 17,55 milioane de euro, in contextul in care numarul celor care au vizitat judetul a fost cu 29% mai mic decat cel din anul precedent, din cauza crizei sanitare, sustine Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta…

- Apel matinal - Invitat: Daniel Mischie, presedintele HORA RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI (5 ianuarie, ora 8:30) - Realizator: Proprietarii si operatorii din HoReCa sunt cei care considera ca sunt tratati incorect de guvern, în comparatie cu celelalte industrii. Patronatele…

- Industria ospitalitații așteapta de la Guvern ghidul solicitantului pentru a aplica pe noul program de sprijin, prin care hotelurile, pensiunile și restaurantele ar putea sa-și monteze panouri solare. Prin...

- Cota TVA pentru industria HORECA ar putea fi redusa de la 15% la 12%, se arata in avizarea documentului privind masurile de politica fiscala și vamala pentru anul 2021. Ministerului Finanțelor propune spre consultare publica proiectul de lege in acest sens, ce urmeaza sa fie aprobat de Guvern și adoptat…

- Pierderile din industria turismului din Indonezia din cauza pandemiei coronavirusului s-au ridicat la aproape 7 miliarde de dolari. Potrivit șefului Asociației Naționale a Hotelurilor și Restaurantelor din Indonezia, Hariyadi Sukamdani, aceasta cifra include primele 10 luni ale anului. In acest timp,…

- Industria de hoteluri, restaurante și catering (HoReCa) din Romania va inregistra pierderi de 3 miliarde de euro in 2020, dintre care 1 miliard doar hotelierii, fața de incasari de 5 miliarde anul trecut, conform Alianței Pent