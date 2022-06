Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua de socializare TikTok a adunat unele dintre cele mai virale piese de pe platforma intr un album care va fi lansat pe CD si vinil in aceasta vara, a anuntat vineri reteaua de socializare, informeaza AFP.Prin acest parteneriat cu Warner Classics, TikTok se aventureaza pentru prima data pe piata…

- Melodia „Running Up That Hill" interpretata de Kate Bush a ajuns, vineri, pe prima pozitie in topurile britanice. Piesa face parte din coloana sonora a sezonului 4 din „Stranger Things”, serialul de succes de la Netflix, scrie News.ro.Kate Bush reușește astfel sa bata mai multe recorduri, printre care…

- Antonia și Alex Velea au facut anunțul mult așteptat de toata lumea. Cei doi artiști au scos o noua piesa impreuna, iar fanii s-au bucurat la aflarea veștii. Alex Velea și Antonia lanseaza single-ul Tranquilo Papi, colaborare mult așteptata de fanii celor doi artiști, o piesa deja virala pe TikTok....…

- Mura Masa colaboreaza cu Skillibeng și Pa Salieu pentru noul single „blessing me”. Totodata, artistul a confirmat, de asemenea, detalii despre viitorul album “demon time”, care va fi lansat pe 16 septembrie. Proiectul cuprinde piesele „2gether”, single-ul recent „bbycakes” (cu Lil Uzi Vert, PinkPantheress…

- Traversam o perioada dificila din istorie, cand tot mapamondul urmarește cu intristare evenimentele din țara invecinata, Ucraina. In aceste momente, muzica și arta ne pot aduce alinare și mai ales, ne pot aduce impreuna. Tragedia din Ucraina l-a impresionat pe Randi, care a compus o piesa inspirata…

- Melodia „Vino la mine” se aude și astazi in toate cluburile din țara, dupa ce hitul a aparut in urma cu 23 de ani. Nick de la N&D a relansat celebra melodie pe care o canta alaturi de Delia Matache in anul 1999. Veste mare pentru fanii fostei trupe N&D din care faceau parte Nick și Delia Matache. Artistul…