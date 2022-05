Munții din zona noastră, mirifici în întreaga lume CARAȘ-SEVERIN – Carpații de Sud-Vest, locul 4 intre destinațiile eco-turistice din lume de vazut in 2022! Ne referim la topul 50 intocmit recent de publicația Big7travel in care primele trei locuri sunt ocupate de Bhutan, Botswana și Gambia! Publicația amintita remarca implicarea in zona a WWF Romania și Rewilding Europe, referindu-se in special la activitatea derulata la Armeniș de catre WeWilder. „Prin felul in care cultivam colaborarea cu localnicii, lanțuri scurte de aprovizionare și politica zero plastic, ne raliem la filosofia unei economii verzi. Iar impreuna cu oaspeții noștri, care saluta… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ARMENIS – In acest sfarsit de saptamana, WWF Romania si WeWilder invita iubitorii de natura si de miscare in aer liber la o tabara de tip „safari“ in tinutul zimbrilor liberi de la Armenis. Traseele vor fi strabatute pe bicicleta, dar si pe jos! In acest weekend care se anunta insorit, bikerii sunt…

- Ediția de primavara a studiului Randstad Workmonitor 2022 surprinde direcțiile spre care se indreapta piața forței de munca la finalul celor 2 ani de pandemie, iar rezultatele pentru Romania sunt surprinzatoare și arata cum sunt angajații romani. Rezultatele studiului arata o revoluție in dinamica angajat-angajator,…

- Cu pasi repezi se aprilie sezonul estival Prefectul Silviu Cosa a facut o postare pe pagina de socializare unde a precizat ca hotelierii au continuat sa investeasca in perioada pandemica grea prin care am trecut cu totii.Guvernul a ajutat, prin masuri financiare, industria ospitalitatii si va continua…

- ”Luna martie a adus un nou record al numarului de oferte din piata muncii, platforma de recrutare BestJobs atingand pragul de 40.000 de pozitii deschise de catre companii. Astfel, oferta de joburi de luna aceasta a depasit toate datele inregistrate pana acum, cel putin de cand a aparut criza sanitara…

- „In aceasta zi in care maghiarii de pretutindeni isi reafirma identitatea si atasamentul pentru locurile natale, urez sanatate, pace si prosperitate cetatenilor romani de etnie maghiara din Romania. Folosesc acest prilej pentru a sublinia contributia importanta pe care minoritatea maghiara o aduce societatii…

- Alianta Nord-Atlantica intentioneaza sa consolideze prezenta militara in centrul si sud-estul Europei, inclusiv prin pozitionarea unui grup de lupta in Romania, afirma secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, acuzand Rusia de contestarea principiilor fu

- Potrivit meteorologilor, incepand de miercuri doua furtuni vor lovi vestul, centrul și nordul Europei. De joi și Romania va fi atinsa de periferia sistemului cu rafale ale vantului, precipitații si ninsori abundente. Potrivit meteorologilor furtunile denumite Dudley si Eunice vor lovi puternic centrul…

- „Convoiul Libertații” a ajuns și in Romania, dupa ce a facut turul Europei. Inspirați de canadieni, soferii de camioane promit sa marsaluiasca și in orașele romanești impotriva vaccinarii obligatorii. Șoferii au manifestat zilele trecute la Constanța și Piatra Neamț, insa grupuri din toata tara sunt…