- Primaria Capitalei informeaza ca politistii locali au descoperit vineri, la marginea Bucurestiului, mari cantitati de deseuri toxice arse, in special cauciucuri, cabluri electrice si resturi provenite din dezmembrari auto, acestea fiind o sursa importanta a poluarii aerului si mediului inconjurator.…

- CNA reactioneaza la topul celor mai „toxice organe de presa” initiat de AUR, considerand ca acest tip de atac politic la adresa presei este o incercare de intimidare a jurnalistilor si de subminare a angajamentelor statului roman in privinta libertatii mass-media si anunta ca au fost sesizate comisiile…

- In data de 17 ianuarie, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au efectuat, pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra unui automarfar cu semiremorca, marca Mercedes, condus de un cetatean roman. Acesta transporta, conform documentelor de insoțire a marfii,…

- Politistii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare, nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu peste 5.300 kilograme de deșeuri, constand in mobila second hand uzata, pentru care șoferul nu a putut prezenta documentele prevazute de lege…