- Conservatorii aflati la putere in Polonia au depus miercuri un proiect de lege privind modificarea Constitutiei in vederea extinderii mandatului prezidential in contextul amenintarilor legate de coronavirus, relateaza Reuters.

- China a inregistrat in ultima zi 89 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, mai putine decat cu o zi inainte, a anuntat Comisia Nationala chineza a Sanatatii, relateaza Reuters.Dintre aceste cazuri, 86 sunt ”importate” - fata de 98 cu o zi inainte. Televiziunea de stat chineza…

- La Valletta, 10 apr /Agerpres/ - Un grup de migranti nord-africani salvati de pe o ambarcatiune in deriva a sosit vineri in Malta, la cateva ore dupa ce guvernul de la La Valletta a anuntat ca nu va mai permite altor migranti sa debarce in urma deciziei de inchidere a porturilor de pe aceasta insula…

- Ministrii de Finante din zona euro nu au reusit sa ajunga la un acord referitor la noi masuri de stimulare economica pentru atenuarea impactului economic provocat de pandemia de coronavirus, dupa 16 ore de discutii, iar presedintele Eurogrup, Mario Centeno, a spus ca negocierile vor fi reluate joi,…

- Thailanda va declara stare de urgenta incepand de joi timp de o luna, pentru a limita raspandirea epidemiei de coronavirus, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, premierul Prayuth Chan-ocha, potrivit Reuters si DPA. Starea de urgenta va cuprinde o serie de masuri obligatorii si de 'apeluri…

- Constructorul auto american Ford Motor Co a anuntat joi ca a decis sa suspende plata dividendelor in ideea de a-si pastra lichiditatile pe fondul scaderii vanzarilor de autovehicule din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters, citata de Agerpres. De asemenea, al doilea are constructor…

- Thailanda a anulat miercuri acordarea vizei la sosire pentru cetatenii din 18 state, printre care si Romania, a informat Ministerul de Interne de la Bangkok, masura fiind luata pentru a limita raspandirea noului coronavirus, transmite Reuters.

- Autoritatile din China au luat o serie de masuri pentru a sustine economia afectata grav de epidemia provocata de coronavirus, care este pe cale sa aiba un impact devastator asupra cresterii PIB in primul trimestru, transmite Reuters.