- Premierul Boris Johnson a declarat sambata ca va examina normele privind imigratia si nu va exclude eliberarea mai multor vize temporare in efortul de a contribuit la reducerea deficitului de soferi de camioane (si cisterne), care a generat penuria de combustibil care se inregistreaza in prezent in…

- Începând cu data de 1 octombrie 2021, cetațenii europeni nerezidenți (care nu sunt protejați de Programul de Înregistrare a Cetațenilor UE – EU Settlement Scheme) pot intra în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord doar în baza pașaportului valabil (simplu…

- Autoritatile din Marea Britanie au decis sa treaca Romania pe "lista verde" a statelor cu risc scazut pentru sanatatea publica din Regatul Unit, in demersul de relansare prudenta a calatoriilor internationale. Guvernul de la Londra a anunțat ca noua lista va fi in vigoare din 8 august.