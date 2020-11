Munți de bani, găsiți în casa unui traficant de droguri din București Suspectul a fost prins in flagrant delict acum trei nopti in zona de nord a Capitalei, in timp ce mergea la o livrare cu cateva doze de cocaina, 59 de comprimate de ecstasy si 200 de grame de canabis. Procurorii DIICOT au gasit apoi, acasa la traficant, munti de bani ascunsi in lenjeria de pat, in mai multe valize si chiar in cutii de pantofi. Barbatul avea si o masina de numarat bani pentru a tine socoteala incasarilor.In total, 1,7 m (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

