Stiri pe aceeasi tema

- In orasul Buffalo, din statul New York, a nins neincetat timp de doua zile, iar stratului de zapada depaseste acum un metru si jumatate. Mai mulți locuitori din oraș au fost gasiti degerați in automobile. Cel puțin 31 de oameni au murit in statul New York, iar alte 25 de decese au fost raportate din…

- Furtuna masiva de zapada a facut zeci de victime in Statele Unite. Potrivit presei americane, cel putin 57 si-au pierdut viata. Autoritatile au avertizat ca bilantul victimelor ar putea inca sa mai creasca.

- Un numar de 44 de decese au fost confirmate in noua state, 25 dintre victime inregistrandu-se in comitatul Erie, din statul New York, unde se afla orasul Buffalo. Aici, stratul acumulat de ninsoare atinge pe alocuri trei metri in inaltime.Unele dintre victime au fost gasite in autovehicule, in timp…

- Furtuna masiva din Statele Unite a dus la moartea a cel puțin 37 de oameni, in timp ce alte sute de mii au ramas fara curent electric din cauza ninsorilor abundente și a rafalelor de vant. „Cea mai devastatoare furtuna din istorie”, a declarat guvernatorului statului New York, Kathy Hochul, pentru CNN.…

- Cel putin 38 de persoane au murit din cauza vremii extreme din ultimele zile din Statele Unite ale Americii si Canada, informeaza bbc.com, citat de News.ro. Potrivit oficialilor, 34 de persoane au decedat in SUA, ceea mai afectata zona fiind ca a orasului Buffalo. In Canada au murit patru oameni In…

- Comisarul european pentru piața interna, Thierry Breton, a refuzat sa plece in Statele Unite pentru a participa la Summitul pentru Comerț și Tehnologie, deoarece aceasta intilnire nu acorda suficienta atenție problemelor care ii preocupa pe liderii europeni, relateaza Bloomberg. Summitul Consiliului…

- Majorarea de peste doua ori a preturilor oualor in Franta, din cauza cresterii preturilor furajelor si energiei si a ofertei insuficiente, dupa cea mai grava criza de gripa aviara din istorie, i-a determinat pe unii producatori de alimente fie sa reduca productia fie sa schimbe retetele, transmite Reuters.…

- Ploile asociate uraganului Ian, care a devastat statul american Florida, au fost cu 10% mai abundente din cauza schimbarilor climatice, potrivit unui studiu realizat foarte rapid de cercetatorii din Statele Unite si care a fost publicat vineri, informeaza AFP.