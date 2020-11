Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a reusit sa urce sapte locuri in clasamentul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA) pana pe pozitia 37, astfel ca se va afla in a doua urna valorica pentru tragerea la sorti a grupelor preliminare europene pentru Cupa Mondiala din 2022, potrivit site-ului FRF. Progresul reprezentativei…

- Mii de credincioși s-au inghesuit sa-l pupe pe Mitropolitul Bisericii Ortodoxe Sarbe din Muntenegru, Amfilohije Radovic, care a murit din cauza noului coronavirus. Inmormantarea a avut loc, duminica, la Catedrala „Invierea Domnului” din Podgorița, scrie Deutsche Welle.La inmormantarea care a avut loc,…

- Mitropolitul Bisericii Ortodoxe Sarbe din Muntenegru a decedat vineri, la 82 de ani. Inmormantarea a avut loc duminica, la Catedrala ”Invierea Domnului” din Podgorita. Școlile și gradinițele raman inchise pana pe 16 noiembrie. Nu sunt noi restricții in București La eveniment au participat mii de…

- Guvernul Rusiei a autorizat ministerul apararii sa deschida un birou in Serbia, informeaza Reuters marti. Hotararea de guvern, datata 15 octomrbie si semnata de premierul Mihail Misustin, precizeaza ca seful biroului va acorda asistenta pentru rezolvarea problemelor militare si tehnice privind cooperarea…

- Guvernul italian a prelungit starea de urgența pana pe 31 ianuarie 2020. In acest sens, au fost prelungite și restricțiile de calatorie, impuse anterior prin decretul din 7 septembrie, pentru mai multe țari, inclusiv și Republica Moldova. Astfel, persoanele care in ultimele zile au vizitat sau tranzitat…

- La Balcaniada, Romania a devansat pe podium Serbia si Bulgaria. La Drobeta Turnu Severin s a desfasurat Campionatul Balcanic de culturism si fitness, intrecere rezervata categoriilor juniori, seniori si masters, masculin si feminin, iar Romania, gratie rezultatelor obtinute, a ocupat locul intai in…

- Italia a prelungit restrictiile de intrare in tara pana pe 30 septembrie. Astfel, ramane interzisa intrarea in Italia a persoanelor care in ultimile 14 zile au vizitat sau tranzitat: Moldova, Armenia, Banglades, Boznia Hertegovina, Brazilia, Chile, Kuweit, Macedonia de Nord, Oman, Panama, Peru, Republica…

- Persoanele care vin in Italia din Romania si Bulgaria vor fi obligate in continuare sa intre in izolare pentru 14 zile. Autoritatile itliene au decis prelungirea normelor sanitare de restrictie pe fondul cresterii numarului de cazuri de coronavirus din ultimele saptamani. Intrarea in Italia…