- Romania U21 joaca in deplasare cu Georgia U21, intr-un meci amical. Partida incepe la ora 20:00 și e liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe TVR 2. Georgia U21 - Romania U21, live de la 20:00 Click AICI pentru statistici Georgia U21 - Romania U21, echipe probabile: Romania U21: Popa - Telcean, Dragușin,…

- Marko Vukcevic (28 de ani), muntenegreanul de la UTA, considera ca va fi o lupta echilibrata pentru caștigarea grupei din Liga Națiunilor din care fac parte Romania, Muntenegru, Bosnia-Herțegovina și Finlanda. In lotul convocat de selecționerul Muntenegrului, Miodrag Radulovic, pentru meciurile cu Romania…

- Edi Iordanescu se pregatește de primele meciuri oficiale ca selecționer, din Liga Națiunilor, iar luni a programat un meci școala cu FC Voluntari II. Romania va juca 4 meciuri in perioada 4-14 iunie: Muntenegru (4), Bosnia (7), Finlanda (11), Muntenegru (14) Disputata pe Giulești, pentru a-i obișnui…

- Miodrag Radulovic, 54 de ani, selecționerul Muntenegrului, susține ca Romania e cea mai puternica adversara din grupa de Liga Națiunilor. Primul meci direct va fi pe 4 iunie, la Podgorica. „Acum suntem concentrați doar pe primul meci. Conform estimarilor noastre, Romania este cel mai puternic adversar,…

- CSU Craiova și Sepsi Sfantu Gheorghe se intalnesc in manșa retur a semifinalei Cupei Romaniei. Partida este programata de la 19:30 și va putea fi vizionata in format LiveTEXT pe GSP.ro. In tur covasnenii s-au impus, scor 2-1Partida va fi televizata pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport Toate…

- CSU Craiova se FCSB se infrunta in derby-ul etapei #8 din play-off. Aflați la 5 puncte in spatele celor de la CFR, roș-albaștrii sunt nevoiți sa caștige pentru a mai spera la titlu. Partida este programata de la 19:30 și este LiveTEXT pe GSP.ro și la TV pe DigiSport 1, Orange Sport și Prima Sport. Programul…

- Așa cum era de așteptat, incet dar sigur, Teodora Damian incepe sa confirme și pe arenele internaționale. Munca și talentul incep sa dea roade, dupa ce a fost protagonista turneului internațional din Ungaria, Teo a stralucit din nou la cea de-a 15-a ediție a Jocurilor Mediteraneene, desfașurata in Podgorica,…

- Romania U21 intalnește astazi, de la ora 17:15, reprezentativa similara a Finlandei, intr-un meci amical. Partida se joaca pe stadionul „Arcul de Triumf” și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR1. „Tricolorii” mici vor susține doua teste in vederea pregatirii Campionatului…