Muntenegru reintroduce starea de urgență. Abia declarase sfârşitul epidemiei! Muntenegru a reintrodus starea de urgenta in urma inmultirii accentuate a cazurilor de coronavirus. Statul european proclamase sfarsitul epidemiei de COVID-19 pe teritoriul sau pe 2 iunie. Noile restrictii menite sa limiteze raspandirea virusului SARS-CoV-2, printre care se numara purtarea obligatorie a mastii in spatiile inchise si de asemenea in unele spatii deschise in cazul […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

