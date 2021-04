Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a coborat sase locuri, de pe 37 pe 43, in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii miercuri, in urma rezultatelor din preliminariile Cupei Mondiale din 2022, informeaza Agerpres . In martie, tricolorii au invins Macedonia de Nord (3-2) si au pierdut…

- Europa – puternic criticata de Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru ritmul lent de vaccinare impotriva COVID-19 – ramane cu mult in urma in cursa de administrare a vaccinului, potrivit unui bilant publicat de AFP si preluat de Agerpres. In general vorbind, americanii se descurca de trei ori mai bine…

- Polonezul Hubert Hurkacz, care a cucerit titlul la Miami, a reusit un salt de 21 de locuri si se afla pe 16, cea mai buna clasare a carierei, potrivit ierarhiei actualizate ATP. În același timp, Federer continua sa coboare, fiind depașit de germanul Alexander Zverev.Dupa succesul din finala…

- Italienii nu pot ieși din propria localitate în "zona portocalie" și din propria locuința în "zona roșie", dar se pot deplasa între regiuni pentru a ajunge la un aeroport și a zbura în strainatate în vacanța de Paște. Cu turismul eliminat în mod…

- Bulgaria se pregateste pentru deschiderea sezonului turistic de vara, care incepe pe 1 mai. Turistii vor fi primiti in statiunile de pe litoralul bulgaresc daca sunt fie vaccinati impotriva COVID-19, fie s-au recuperat, fie prezinta un test PCR negativ, potrivit Agerpres. Mastile faciale vor fi, de…

- Cozi de asteptare de mai multi kilometri s-au format luni pe autostrazile din Cehia la granita cu Germania, din cauza noilor restrictii de intrare impuse de Berlin la frontierele de sud-est si sud, care au provocat perturbari ale transporturilor si pun in pericol lanturile de aprovizionare, relateaza…

- Abatia benedictina a orasului Kremsmunster din Austria este anchetata din cauza disparitiei de bunuri culturale istorice. Potrivit Artnet News, furtul, care a fost facut public in luna mai si nu a fost elucidat, tine prima pagina a ziarelor austriece. Pe 26 ianuarie, Ministerul de Interne si Politia…

- Din campioana ”strainilor de fotbal”, in recordmena transferurilor autohtone! Nu mai puțin de 17 jucatori straini a folosit Petrolul Ploiești in prima parte a sezonului de eșalon secund, unul cu rezultate sub așteptari, și o clasare mai slaba ca in anii precedenți! De departe, la acest capitol al jucatorilor…