Stiri pe aceeasi tema

- Optsprezece deputati din cadrul opozitiei prosarbe au fost arestati in Parlamentul din Muntenegru in incidente pe care le-au provocat, in noaptea de joi spre vineri, cu scopul de a impiedica adoptarea unei legi denuntate de catre Biserica Ortodoxa Sarba (SPC), relateaza AFP.

- Parlamentul muntenegrean a adoptat o lege controversata cu privire la comunitatile religioase, vineri dimineata devreme, dupa incidente survenite în strada, dar si în interiorul sediului legislativului, relateaza DPA și AFP, citate de Agerpres.În timp ce dezbaterea maraton…

- Parlamentul muntenegrean a adoptat o lege controversata cu privire la comunitatile religioase, vineri dimineata devreme, in urma unei dezbateri de 8 ore, ce a implicat și violența puternica informeaza...

- Parlamentul muntenegrean a adoptat o lege controversata cu privire la comunitatile religioase, vineri dimineata devreme, dupa incidente survenite in strada, dar si in interiorul sediului legislativului, informeaza dpa.In timp ce dezbaterea maraton de opt ore se incheia, deputati de opozitie…

- Veto-ul exercitat de presedintele francez Emmanuel Macron împotriva începerii negocierilor de aderare la UE de catre Macedonia de Nord si Albania a provocat puternice unde de soc în Balcani. Speranta perspectivei europene a tinut sub control nationalistii si conflictele, dar acum oamenii…

- Reducerea numarului de ore pentru invatamantul primar, gimnazial si liceal va aduce un val de restructurari, sustin sindicatele si profesorii din invatamantul preuniversitar. Sindicalistii vorbesc de 15.000- 20.000 de norme, ceea ce inseamna intre 360 si 480 de profesori pe fiecare judet. Sindicalistii…

- O granita deplasata de pe uscat pe mare. Acesta este acordul aflat în discutie și pe cale de a fi acceptat de ambele parți. Confuz? Nu conteaza: semantica poate salva totul, scrie Journal Economico, citat de Rador.Primul-ministru britanic, Boris Johnson, pare sa fie pe punctul de a ajunge…

- Masuri drastice in Marea Britanie, dupa Brexit. Cine sunt cetațenii europeni care vor fi deportați Cetațenii UE care locuiesc in Marea Britanie vor fi deportați, daca nu aplica la timp pentru un permis de ședere permanenta, a anunțat ministrul britanic de Interne, Brandon Lewis. Cetățenii…