Stiri pe aceeasi tema

- Muntenegru, care se confrunta cu o crestere a numarului de migranti care ii tranziteaza teritoriul pe un nou traseu spre Uniunea Europeana, ia in considerare ridicarea unui gard de sarma ghimpata la granita sa cu Albania pentru stoparea acestui flux, informeaza Reuters, citand duminica un oficial…

- Muntenegru, care se confrunta cu o crestere a numarului de migranti care ii tranziteaza teritoriul pe un nou traseu spre Uniunea Europeana, ia in considerare ridicarea unui gard de sarma ghimpata la granita sa cu Albania pentru stoparea acestui flux, informeaza Reuters, citand duminica un oficial al…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a cerut joi Kosovo sa-si imbunatateasca relatiile cu Serbia pentru a inregistra progrese in vederea obiectivului aderarii la Uniunea Europeana, relateaza Reuters.Serbia, Macedonia, Albania, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru si Kosovo au facut…

- Banca Mondiala si-a revizuit estimarile de crestere pentru cele sase state din Balcanii de Vest, pana la 3,2% in 2018, de la 3,3% cat estima anterior, si a avertizat ca este nevoie de reforme structurale daca regiunea vrea sa inregistreze o crestere sustenabila pe termen mediu, informeaza Reuters, preluata…

- Presedintele american Donald Trump va semna un ordin prin care va cere Garzii Nationale sa ajute la protejarea frontierei cu Mexic, a informat secretarul Securitatii Nationale, Kirstjen Nielsen, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- In timpul etapei in Albania a turneului sau prin statele care aspira la statutul de membru al UE, Juncker a declarat presei: "Contrar celor citite peste tot, Comisia si eu nu am spus ca Serbia si Muntenegru vor fi neaparat membri ai UE in 2025. Termenul din 2025 este deschis tuturor tarilor…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a transmis duminica tarilor din vestul Balcanilor ca aderarea la Uniunea Europeana va fi posibila pentru oricare din ele in 2025, relateaza Reuters. In timpul etapei in Albania a turneului sau prin statele care aspira la statutul de…

- Peste 200 de romani au cerut azil in Canada de la ridicarea vizelor in luna decembrie. In aceste condiții, presa canadiana scrie ca oficialii iau in calcul reintroducerea vizelor pentru cetațenii romani. Dupa ridicarea obligativitații vizei pentru cetațenii romani care doresc sa intre in Canada, peste…