- Muntenegru, tara pe teritoriul careia trec din ce in ce mai multi migranti in tentativa de a ajunge in Uniunea Europeana, ia in calcul construirea unui gard din sarma ghimpata la frontiera cu Albania, informeaza Reuters citand un oficial muntenegrean, ...

- Opozitia Spaniei fata de independenta Kosovo dateaza din 2008, cand Madridul a decis sa nu recunoasca separarea fostei provincii sarbe, din cauza temerilor ca ar putea alimenta separatismul in regiunile basca si catalana.Problema a devenit si mai acuta dupa referendumul din octombrie trecut…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a cerut joi Kosovo sa-si imbunatateasca relatiile cu Serbia pentru a inregistra progrese in vederea obiectivului aderarii la Uniunea Europeana, relateaza Reuters.Serbia, Macedonia, Albania, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru si Kosovo au facut…

- Banca Mondiala si-a revizuit estimarile de crestere pentru cele sase state din Balcanii de Vest, pana la 3,2% in 2018, de la 3,3% cat estima anterior, si a avertizat ca este nevoie de reforme structurale daca regiunea vrea sa inregistreze o crestere sustenabila pe termen mediu, informeaza Reuters, preluata…

- Locuitorii din Muntengru merg duminica la urne pentru a-si alege presedintele, iar scrutinul este vazut ca un test pentru sustinerea populatiei fata de Uniunea Europeana, scrie News.ro, citand Politico. Candidatul pro-european Milo Dukanovic, care face parte din Partidul Democrat al Socialistilor (DPS),…

- Deputati din cadrul opozitiei din Kosovo au dispersat miercuri gaze lacrimogene in Parlamentul de la Pristina pentru a impiedica ratificarea acordului de demarcare a granitei cu Muntenegru, o conditie-cheie pentru ca cetatenii kosovari sa obtina dreptul de a calatori fara viza in Uniunea Europeana.

- In timpul etapei in Albania a turneului sau prin statele care aspira la statutul de membru al UE, Juncker a declarat presei: "Contrar celor citite peste tot, Comisia si eu nu am spus ca Serbia si Muntenegru vor fi neaparat membri ai UE in 2025. Termenul din 2025 este deschis tuturor tarilor…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a transmis duminica tarilor din vestul Balcanilor ca aderarea la Uniunea Europeana va fi posibila pentru oricare din ele in 2025, relateaza Reuters. In timpul etapei in Albania a turneului sau prin statele care aspira la statutul de…