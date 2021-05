Muntele Templului din Ierusalimul de Est, redeschis pentru vizitatorii evrei

Stiri pe aceeasi tema

- Muntele Templului (numit de musulmani Sanctuarul Nobil) din Ierusalimul de Est s-a redeschis duminica pentru vizitatorii evrei, la cateva zile dupa intrarea in vigoare a incetarii focului intre Israel si militantii palestinieni din Fasia Gaza, transmite dpa. Violentele intre palestinieni si…

- Numeroase persoane au fost ranite duminica intr-un atac cu masina-berbec care a vizat forte de securitate israeliene in Ierusalimul de Est, au declarat politisti si echipe de salvare, relateaza AFP, arata Agerpres. ''Patru politisti au fost raniti in urma unui atac cu masina-berbec'' in cartierul…

- Israelul si-a inmultit atacurile aeriene asupra Fasiei Gaza sambata, in timp ce combatantii palestinieni au lansat din nou o ploaie de rachete asupra mai multor orase israeliene, intre care si Tel Aviv, fara ca vreo acalmie sa para avuta in vedere in aceasta regiune care se confrunta cu cele mai grave…

- Violențele intre israelieni și Hamasul islamist au continuat miercuri noaptea și joi cu aceeași forța și fara vreun semn de calmare. In zona se combina de fapt un dublu conflict: confruntari violente cu islamiștii Hamas din Fașia Gaza și continuarea revoltelor iudeo-arabe care protesteaza fața de tratamentul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a spus ca Israelul este un "stat terorist", în contextul ciocnirilor violente între palestinieni si fortele de securitate israeliene la Ierusalim, relateaza DPA și Agerpres."Statul Israel, crud si terorist, ataca în mod brutal…

- Noi ciocniri au avut loc, sambata seara, intre politia israeliana si protestatarii palestinieni. Violențele s-au soldat cu peste 50 de raniti in diferite cartiere din Ierusalimul de Est, conform informatiilor furnizate de serviciile de salvare. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a calificat Israelul…

- Cei patru membri ai Cvartetului pentru Orientul Mijlociu (ONU, UE, SUA si Rusia) si-au exprimat sambata "profunda ingrijorare" cu privire la violentele din Ierusalim, care au continuat si sambata, transmite AFP. Cvartetul "isi exprima profunda ingrijorare cu privire la violentele si ciocnirile…

- Sute de persoane au fost ranite, in orasul Ierusalim, in urma confruntarilor produse vineri seara intre agenti ai politiei israeliene si palestinieni, iar Administratia Joseph Biden a lansat un apel la calm adresat ambelor parti. Violentele au izbucnit in zona Esplanadei Moscheilor din Ierusalim,…