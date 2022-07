Stiri pe aceeasi tema

- ”Acordarea voucherelor de vacanta pentru 2022 la inceput de sezon estival si expirarea tichetelor neutilizate din anii trecuti (din 2019 si 2020) la finalul lunii iunie au dus la o crestere accentuata a rezervarilor in ultimele saptamani. Asa cum era de asteptat, aceste stimulente financiare au fost…

- Atragerea turiștilor straini in Romania este unul dintre punctele slabe ale țarii noastre. Raportul calitate-preț sau lipsa de promovare a destinațiilor turistice din Romania duc la indepartarea strainilor de granițele țarii. Iata cateva dintre...

- Reprezentanții din Asociația Delta Dunarii au facut un apel disperat catre agențiile de turism din Romania care vand turiștilor un produs toxic pentru Delta. Ce trebuie sa știe turiștii in acest sens.

- Povestea Eturia, agenție de turism specializata in vacanțe exotice, a inceput in 2007, chiar inainte de criza economica din 2008. De atunci și pana in prezent, agenția a trecut printr-o serie de provocari, pastrandu-și nișa pe care a fost creata. ”Incerc sa nu ma uit la o decizie luata in urma cu…

- Turistii se pot caza in hotelurile din statiunile de la Marea Neagra cu tarife ce pornesc de la 34 de lei pe noapte de persoana, incepand din 22 mai, in programul social “Litoralul pentru toti”. Potrivit unui comunicat al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), preturile sunt cu pana la…

- Romania este o țara spectaculoasa, lucru descoperit in fiecare an de din ce in ce mai mulți turiști straini care se minuneaza de frumusețile locului. Natura ne-a oferit reale oaze de liniște in special in unele zone care pare ca sunt desprinse din filme. O plaja salbatica din Romania arata exact ca…

- Turiștii care au avut ocazia sa mearga la plaja in aceasta perioada au putut admira o planta rara. Este vorba despre crambe maritima, cunoscuta și sub numele de varza de mare. Aceasta a inceput sa infloreasca pe plaja de la Gura Portiței, iar imaginile sunt cu adevarat spectaculoase. Imagini spectaculoase…