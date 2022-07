Stiri pe aceeasi tema

- Este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din Romania, insa puțini știu ce secret din copilarie ascunde Anca Țurcașiu. Frumoasa artista a povestit un detaliu pe care nu multe persoane il știau despre viața ei. Ce s-a intamplat in ziua in care a venit pe lume. Anca Țurcașiu s-a nascut prematur…

- Știai ca in țara noastra exista un loc unde gasești ”Camera de aur”. Ei bine, acesta nu se afla mult prea departe de București și cu siguranța daca il vei vizita vei ramane impresionat de straluicirea acestei camere.

- Simona Halep (Romania, 19 WTA) a dezvaluit secretul victoriei impresionante din sferturile turneului de la Bad Homburg, scor 6-2, 6-1 cu Amanda Anisimova (SUA, 25 WTA). Romanca a oferit un interviu pe teren, dupa meciul perfect cu Amanda Anisimova, spunand ca și-a facut temele pentru confruntarea cu…

- Poliția ceha a anunțat ca a confiscat 840 de kilograme de cocaina, in valoare estimata la 81 de milioane de euro, dupa ce stupefiantul a fost descoperit de angajații unor supermarketuri in lazi cu banane, relateaza AFP. Personalul acestor supermarketuri situate in doua orașe cehe, Jicin și Rychnov nad…

- Cu toții ne dorim ca atunci cand mergem pe litoral sa gasim plaje curate, insa acest lucru e destul de greu, mai ales dat fiind faptul numarul mare de turiști. Totuși, exista și o plaja curata in Romania, iar aici poți sa gasești un nisip ca de aur.

- Cu siguranța ai vizitat cele mai cunoscute locuri din Romania, fiind pe lista atracțiilor turistice, insa niciodata nu te-ai fi gandit ca la noi in țara exista un loc unic in lume. Mai concret, este vorba despre o stațiune care are apa magica și vindeca pe oricine. Iata unde se afla, de fapt, dar și…

- ”In primul rand, nu stiu ce hackeri sunt aia care nu stiu cine e presedintele Senatului sau presedintele Camerei Deputatilor. Dar, trecem peste asta. In al doilea rand, daca ne uitam la acel comunicat, e bizar sa ai numele corect dar sa gresesti functia. Cred ca mai usor ii greseai functia decat sa…

- Ruby, in varsta de 33 de ani, face parte din distribuția filmului „Baieți deștepți”, ce va debuta in cinematografele din toata țara in aceasta toamna. Interpreta a petrecut sarbatorile de Paște alaturi de bunica ei, așa cum s-a intamplat și in alți ani. „Cum sa fie sarbatorile? Frumoase! VEZI GALERIA …