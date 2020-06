Muntele care arde neîncetat de 2.500 de ani (FOTO) La aproximativ 80 de kilometri de orașul Antalya, din sud-vestul Turciei, se afla un munte stincos care arde neintrerupt de peste doua milenii. Pe unul dintre versanții muntelui ard zeci de flacari, alimentate de gazul metan care iese din adincul pamintului prin canale de aerisire, scrie incredibilia.ro. Flacarile, numite „yanartaș” in limba turca, ard de cel puțin 2.500 de ani, iar gazul care ies Citeste articolul mai departe pe noi.md…

