Munteanu: Jucătorii răspund foarte bine la antrenamente! REȘIȚA – Fotbaliștii de la CSM Reșița trag tare in cantonamentul de la Vatra Dornei. Dorinel Munteanu este mulțumit de condițiile de pregatire, dar și de jucatori, care efectueaza zilnic cate doua antrenamente. De asemenea, in aceasta perioada, rosso-nerii vor sa se mai intareasca cu alți doi fotbaliști. „Pregatirea decurge foarte bine, nu avem probleme medicale și ma bucur ca jucatorii raspund foarte bine la antrenamente. Condițiile sunt foarte bune, atat cele de cazare, cat și cele de antrenament. In aceasta perioada, fotbaliștii sufera foarte mult pentru ca facem antrenamente foarte dure.

