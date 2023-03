Stiri pe aceeasi tema

- Un munte de moloz, care are peste 20 de metri inalțime și in jur de 100 de metri lungime, a aparut de cateva saptamani, intr-un loc ferit, in orașul Comanești. In timp ce prefectul județului reclama o depozitare neconforma a deșeurilor, primarul orașului spune ca acel moloz e folosit pentru a largi…

- Deputatul USR de Cluj Viorel Baltarețu susține ca situația drumului și a podului este cauzata de un ping-pong intre cele doua instituții care iși paseaza responsabilitațile de la una la alta.

- Un consilier local a filmat o manichiurista venita cu toata recuzita, inclusiv cu lampa, in sala de sedinte a Consiliului Local Balcani, judetul Bacau, pentru a le face unghiile angajatelor Primariei. Desi primarul era in cladire si nu ar fi fost prima data cand manichiurista ar fi venit in institutia…

- Scene inedite, am putea spune, surprinse in sala de ședințe a Consiliului Local dintr-o primarie: angajatele primariei au chemat o manichiurista sa le faca unghiile in timpul programului. Un funcționar public al primariei din Balcani, județul Bacau, a ramas de-a dreptul uimit cand a vazut ca in…

- Ionuț Garbea este un tanar din Comanești, județul Bacau, care s-a nascut fara degetele de la maini. In ciuda acestei dizabilitați, tanarul s-a ambiționat sa invețe o meserie pentru a putea fi independent financiar. Cu ajutorul filmulețelor de pe Youtube, Ionuț a invațat sa tunda, scrie g4media.ro. Are…

- Asocierea Ritmic, Diasil Ritmic, SC THP Engeneering a depus oferta pentru inchiderea gropii temporare de deșeuri de la Ipotești a Primariei municipiului Suceava. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu care a precizat ca aceasta este singura oferta depusa. ”Sper ca oferta sa fie eligibila pentru…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului condus de catre liberalul Daniel Cadariu a anunțat, ieri, ca Romania are 35 de noi statiuni turistice de interes local, printre care municipiul Caracal și orașele Comanești și Darmanești din județul Bacau. 35 de noi stațiuni turistice de interes local Guvernul…