Stiri pe aceeasi tema

- O bomba de aruncator neexplodata, calibrul 82 de milimetri, a fost depistata, luni, de un cautator de metale in padurea din localitatea Crevedia Mare. "ISU Giurgiu a fost anuntat, luni, printr-un apel la 112 ca in padurea din localitatea Crevedia Mare a fost descoperita munitie ramasa neexplodata. Cel…

- Pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați joi seara sa intervina pentru salvarea unei persoane blocate sub daramaturi, pe strada Zavoi din zona Pieței Traian. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat ca s-a produs o explozie la un imobil aflat intr-o curte comuna. In urma exploziei, un barbat…

- Echipa de pirotehnisti a Inspectoratului Pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea" al judetului Constanta a executat anul trecut 26 de misiuni de asanare a terenurilor de munitie ramasa neexplodata, au informat, luni, reprezentantii institutiei. Este vorba, printre altele, de proiectile, grenade,…

- Misiune pirotehnica in municipiul Reghin, str. Vasile Pop, muniție de razboi gasita intr-o gradina. Intervine echipa pirotehnica din cadrul Detașamentului de Pompieri Targu Mureș. Muniție de razboi gasita intr-o gradina at Sursa articolului: Muniție de razboi gasita intr-o gradina Credit autor: Cristina…

- Pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați in jurul orei 6 sa intervina la un accident feroviar in localitatea Giarmata Vii. In accident a fost implicat trenul Regio 2231, care circula pe relația Remetea Mica-Timișoara și un autoturism. In tren se aflau 30 de calatori, care nu au necesitat ingrijiri…

- Pompierii militari timișeni au fost solicitați, marți dimineața, sa intervina la un accident rutier care s-a petrecut pe drumul european E70, la ieșirea din localitatea Remetea Mare, spre Timișoara. In accident a fost implicat un autoturism și un autotren parcat pe marginea parții carosabile. In urma…