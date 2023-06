Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Mizil au salvat duminica un cațel care cazuse intr-o canalizare. Intervenția a fost dificila, deoarece gura de canal era ingusta. Pompierii au fost sesizați printr-un apel la 112. Pompierii au reușit sa scoata cațelul care era speriat și tremura, l-au ingrijit și i-au dat de mancare. „Pentru…

- IMPREUNA … Aproape 2400 de copii au sarbatorit 1 Iunie in curtea Catedralei Episcopale, intr-o atmosfera special creata pentru ei! „Povestea „Bun venit, copilarie!” a inceput in anul 2018. De atunci, in cartea acestei povesti s-au adunat multe file, fiecare cu istoria proprie. Gandindu-ne la voi, copiii,…

- Au aparut primele imagini din timpul grevei de avertisment a profesorilor vasluieni. Cadrele didactice de la Liceul „Ion Mincu” Vaslui au lipit pe un schelet o foaie cu mesajul „personal din invațamant 2023” și i-au atașat o sapa din lemn, ilustrand, astfel, unul dintre motivele ce i-au determinat sa…

- O femeie insarcinata din Iași a trecut printr-o experiența cel puțin nefericita chiar in curtea spitalului in care era internata. Totul s-a intamplat joi, 4 mai 2023, iar responsabila ar fi firma de construcții care executa lucrari la noul pavilion administrativ al Spitalului de Boli Infecțioase „Sf.…

- Condamnarea a fost decisa zilele trecute, Constantin Bobric, in varsta de 61 de ani, din comuna Stefan cel Mare (Neamț), avand de ispasit 5 ani de detentie, el fiind gasit vinovat si de distrugere prin incendiere. Sentința nu este definitiva, putand fi contestata la Curtea de Apel Bacau. Tentativa de…

- Gheorghe Moroșan, barbatul care a ucis doi muncitori sub ochii polițiștilor, in urma cu doi ani, in Onești a fost condamnat definitiv la 30 de ani de inchisoare. Decizia a fost pronunțata marți de Curtea de Apel Bacau. De asemenea, instanta a stabilit despagubiri de 2 milioane de euro. ”Respinge, ca…

- Printul William al Marii Britanii a ajutat un restaurant indian in timpul unei vizite regale joi, facand o rezervare telefonica pentru un client care nu banuia cine se afla la celalalt capat al firului, relateaza Reuters. Mostenitorul tronului britanic si sotia sa, Kate, se aflau la restaurantul de…

- AJUTAȚI!… La doar 20 de ani, barladeanul Ștefan, student la Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” (USV) din Iași, se confrunta cu cea mai rapida creștere tumorala intalnita la oameni. Dupa 4 ședințe de chimioterapie, rezultatul nu a fost cel așteptat așa ca impreuna cu familia,…