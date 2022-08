Militari ucraineni folosesc muniție de artilerie produsa in Romania impotriva rușilor. O inregistrare video aparuta pe rețelele de socializare arata ca armata Ucrainei a primit obuze fabricate de Romarm in 2022, in contextul in care autoritațile de la București refuza sa precizeze ce muniție și armament au trimis Ucrainei. Din imagini ar fi vorba despre […] The post Muniție din Romania, folosita impotriva rușilor. Armele cu care se lauda ucrainenii sunt fabricație 2022 first appeared on Ziarul National .