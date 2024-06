Stiri pe aceeasi tema

- Doua proiectile perforante incendiare, calibru 20 mm, au fost descoperite, astazi, pe malul raului Jijia, in localitatea Todireni. Muniția a fost gasita chiar de echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, pe timpul unei ședințe de pregatire,…

- Patru barbati au cazut, duminica, intr-un bazin de decantare din curtea unei fabrici de lactate din localitatea Ibanesti, doi dintre ei pierzandu-si viata, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit acestora, la fata locului au ajuns cinci echipaje…

- Trupul baietelului in varsta de 10 ani, disparut joi in apele raului Siret, pe raza orasului Liteni, a fost recuperat de scafandri, au anuntat, vineri, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, corpul neinsufletit a fost identificat si recuperat la o…

- Pompierii militari de la subunitatile din Falticeni si Gura Humorului, precum si lucratori ai Serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta Preutesti, Fantana Mare, Dolhesti si Liteni, au intervenit, marti dupa-amiaza, pentru inlaturarea efectelor provocate de ploile torentiale. Potrivit reprezentantilor…

- Doi tineri au fost raniti, sambata seara, dupa ce masina in care se aflau a parasit partea carosabila, a rupt un gard si s-a oprit in zidul unei case de pe raza localitatii Broscauti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.La fata locului s-au deplasat pompierii…

- Astazi, 22.05 a.c., echipajul pirotehnic al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Someș” al judetului Satu Mare a intervenit, in municipiul Satu Mare,... The post MUNIȚII NEEXPLODATE Munitii ramase neexplodate din timpul conflictelor militare gasite pe strada Iuliu Coroianu first appeared on Informatia…

- O viitura devastatoare a lovit duminica seara localitatea Valcanești din județul Prahova, declanșata de o ploaie torențiala care a facut ca apele paraului Sarata sa iasa din matca. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, viitura a luat cu ea trei autoturisme,…

- Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau a fost solicitata sa intervina in comuna Margineni pentru asanarea terenului de muniție ramasa neexplodata. Operațiunea a fost necesara dupa ce pasionatul detectorist, Gabriel Mirț, a descoperit…