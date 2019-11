Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din Romania cere Guvernului soluții pentru pacienții cronici care vor ramane fara tratament de vineri, intrucat 71 de medicamente vor disparea din Catalogul național de prețuri și, implicit, din farmacii, conform Mediafax.Coaliția Organizațiilor…

- Societatea Scriitorilor Bucovineni anunta cu durere plecarea in Ceruri a scriitorului si editorului Ion Prelipcean. S-a nascut la 24 septembrie 1946 in Horodnic de Jos, județul Suceava. A fost membru al Uniunii Scriitorilor din Romania, al Societatii Scriitorilor Bucovineni si al Societatii pentru ...

- Pacienții care au nevoie de investigații gratuite RMN sau computer tomograf pot apela si la Spitalul Judetean din Timisoara. Managerul spitalului... The post Investigații gratuite RMN sau computer tomograf și la Spitalul Judetean din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Spitalul judetean Suceava a infiintat un compartiment de consultantii rapide pentru bolnavii cu coduri de triaj albastru si alb, care potrivit unui regulament al Ministerului Sanatatii pot sa astepte si 120 de minute respectiv 240 de minute pana la primul contact cu un medic urgentist.

- Marți, 3 septembrie, au fost inugurate primele 96 de platforme semiingropate de gestionare a deșeurilor menajere in municipiul Suceava. Inaugurarea s-a facut in prezența primarului Ion Lungu, a viceprimarului Lucian Hrșovschi, a șefului adjunct de misiune a Ambasadei Finlandei, Anne M’Rabet, a reprezentaților…

- Compartimentul de cardiologie interventionala al sectiei Cardiologie din cadrul Spitalului de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava este functional și asigura gratuit procedurile de acest tip, inclusiv montarea de stent-uri, atat pentru pacientii cu infarct miocardic acut, cat și ...

- Cea mai mare parada medievala din Romania, care a avut loc joi seara, pe strazile municipiului Suceava, a atras un numar record de spectatori, aproximativ 30.000 de oameni iesind in strada, la geamuri si la balcoane, coborand din masinile cu care se aflau in trafic, ca sa-i petreaca, sa-i pozeze și…

- Sambata, 24 august 2019 in Gradina Palas incepand cu orele 20.00, Ansamblul cameral de muzica veche Anton Pann va oferi publicului ieșean un recital de muzica veche romaneasca. Muzica Ansamblului cameral de muzica veche Anton Pann readuce in atenția unei audiențe tot mai numeroase, prin caldura interpretarii…