Municipiul Ungheni va dispune de un nou sistem de iluminat stradal

- Telekom Romania a demarat lucrarile pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea sistemului de iluminat stradal in Municipiul Focșani” finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu, in cadrul „Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura…

- Conform anuntului fostului ministru, au fost demarate lucrarile la drumul expres ce leaga Braila de Galati. Deocamdata, se decoperteaza stratul vegetal, iar in urmatoarele zile se va continua cu stabilizarea terenului si cu fundatiile forate ale viitorului pod de 1,8 km peste Siret si complexul feroviar…

- Deși inițial nu erau prevazute lucrari la rețeaua electrica de iluminat, pentru imbunatațirea condițiilor din piața, s-a decis introducerea unei rețele de iluminat, chiar daca datorita acestui fapt termenul de finalizare a trebuit prelungit. Piața va oferi condiții bune, atat pentru vanzatori, cat și…

- Lucrarile la noua Unitate de Primiri Urgențe au intrat in linie dreapta, pe ultima suta de metrii. Conform declarațiilor managerului SJUB, inaugurarea s-ar putea face intr-o luna de zile. ”Noul UPU – SMURD! Ne apropiem de finalizarea lucrarilor. Am intrat in ultima etapa: canalizarea și amenajarile…

- Viceprimarul Ruben Lațcau declara in urma cu doua saptamani ca lucrarile de renovare la fațada Operei Romane se apropie de final, insa a aparut o eroare. „Ca la aproape toate lucrarile pe care le-am cules in diverse stadii de blocaj, nici aceasta nu este din pacate «inchisa la toți nasturii». Proiectul…

- Lucrarile pentru extinderea magistralei de metrou M2, in grafic Foto: Arhiva/ metrorex.ro. Lucrarile pentru extinderea magistralei de Metrou M 2 Berceni - Pipera cu înca o statie sunt în grafic, ba chiar înregistraza un avans de 50 de zile - situatie rar întâlnita…

- Stadiul lucrarilor la autostrada A3 Transilvania, segmentul care va face legatura intre Targu Mures si aeroportul orasului, a ajuns la 70%, a transmis, astazi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe Facebook. Segmentul de aproximativ 10 km face parte din Autostrada Transilvania…