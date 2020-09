Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt doar cateva zile pana cand persoanele cu drept de vot din municipiul Sf. Gheorghe vor merge la urne pentru a pune ștampila pe listele de candidați ale partidelor politice, atat pentru fotoliul de primar cat și pentru stabilirea componenței noului Consiliu Local precum și a viitorului Consiliu…

- Sunt cațiva ani decand s-a facut un clasament al romanilor celebri, iar dupa cum au votat romanii s-a demonstrat gradul nostru de cultura, și s-a demonstrat totodata cat știm sa ne promovam valorile naționale. Nu am dus lipsa niciodata de valori de talie mondiala, dar, din pacate, cei ce ne- au condus…

- 149 de candidați s-au inscris la desfașoara Concursul județean de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate și a testarii personalului cu/ fara studii corespunzatoare postului, sesiunea 2020, ce are loc in perioada de 31 august – 01 septembrie 2020, la Centrul de examen – Școala…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca la data de 7 septembrie se va cunoaste gradul de transmitere a noului coronavirus in fiecare localitate, iar in functie de aceasta evaluare autoritatile locale vor putea stabili conditiile in care va incepe noul an scolar. „Noi…

- Viitorul spital de pneumologie din municipiul Sfantu Gheorghe va fi construit cu sprijinul Companiei Nationale de Investitii (CNI) si ar putea fi finalizat in 28 de luni de la semnarea contractului, a declarat joi, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Covasna, Tamas Sandor. „Am initiat, acum doi ani…

- Teatrele si cinematografele, dar si restaurantele vor putea fi deschise, probabil, din 1 septembrie, cu respectarea conditiilor de siguranta sanitara, in contextul pandemiei de COVID-19, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, intr-o conferinta de presa. „Sunt doua domenii in care consider…

- Locuitorii din cinci sate ale comunei Ozun- Ozun, Lunca Ozunului, Bicfalau, Lisnau și Santionlunca ar putea avea gaz metan, in viitorul nu foarte indepartat, și asta ca urmare a implementarii Programului national de gaze, finanțat din fonduri europene. Primarul comunei Ozun, dr.Raduly Istvan, a declarat…

- Subprefectul județului Covasna, Cosmin Boricean, a fost internat, astazi, la Spitalului Județean de Urgența Sf.Gheorghe, fiind suspect de coronavirus. In cursul acestei zile, un angajat al instituției a fost testat pozitiv. Contactat telefonic, prefectul Iulian Todor ne-a declarat ca inca nu a…