Municipiul Târgu Jiu a intrat în scenariul verde Municipiul Targu Jiu a intrat de duminica in scenariul verde. Numarul de cazuri de coronavirus este in continuare in scadere, atat la nivelul localitații cu cea mai multa populație, cat și la nivelul județului Gorj. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Gorj, in municipiul Targu Jiu se inregistra duminica o incidența de 1,44 de cazuri de coronavirus la mia de locuitori in ultimele 14 zile. Este vorba de un total de 136 de cazuri in doua saptamani, din care 9 in randul copiilor. Cele mai multe localitați din județul Gorj sunt in scenariul verde. De asemenea, 17 comune și orașe erau in scenariul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

