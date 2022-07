Stiri pe aceeasi tema

- Se toarna asfalt colorat pe trotuarele de pe Calea București, zona blocurilor H, din municipiul Targoviște, in cel mult trei zile se finalizeaza aceste lucrari și se vor aplica și desene, anunțul a fost facut de primarul municipiului, Cristian Stan care a facut o vizita de lucru pe șantier, alaturi…

- Prefectul Claudia Gilia anunța ca au fost instalate prin sprijinul Serviciului Județean de Ambulanța și Crucii Roșii Dambovița, mai multe puncte medicale in Municipiul Targoviște: Piața 1 Mai și Piața Tricolorului unde se distribuie apa și se pot oferi servicii medicale cetațenilor afectați de CANICULA. …

- Gala Performanței in Educația targovișteana, ediția a VI-a, eveniment cu tradiție, eveniment gazduit anul acesta de Cinematograful Independenta, organizat de Primaria și CLM Targoviște. Oficiile de gazda au fost facute de primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan alaturi de echipa sa viceprimarii…

- Stadiul lucrarilor la Stadionul Eugen Popescu de la Targoviste, va fi gata in toamna acestui an, anunțul vine din partea primarului Cristian Stan, insa edilul a ținut sa le transmita iubitorilor sportului rege ca de astazi, 30 iunie 2022, in fiecare luna se va face o prezentare a lucrarilor executate…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier impreuna cu reprezentanți din cadrul Asociației de intrajutorare ”Ionașcu Filofteia Danuța” au susținut o lecție interactiva de educație rutiera la Gradinița Erino Kindergarten din municipiul Buzau. Cu aceasta ocazie, copiii au aflat de la polițiști ce reguli…

- START VOT, Municipiul Targoviște, in finala naționala a concursului DESTINAȚIA ANULUI 2022 -Categoria „City Break” The post START VOT, Municipiul Targoviște, in finala naționala a concursului DESTINAȚIA ANULUI 2022 -Categoria „City Break” first appeared on Partener TV .

- Inscrierile la gradinița pentru anul școlar 2022-2023 incep pe 30 mai, iar reinscrierile, in data de 16 mai, potrivit Ministerului Educației. Parinții trebuie sa depuna personal dosarele la secretariatele unitaților școlare. Pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 și 5 ani inscrierile se…