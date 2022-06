Municipiul Targoviște a gazduit Cupa Romaniei la inot pentru Seniori, Tineret și Juniori 2022, organizata de catre Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern. Cupa Romaniei s-a desfașurat la Complexul Turistic de Natație din municipiul Targoviște, in perioada 1-4 iunie 2022. La start s-au prezentat sportivi de la cluburi din intreaga țara. Pe parcul zilei [...] The post Municipiul Targoviște a gazduit Cupa Romaniei la inot pentru Seniori, Tineret și Juniori 2022. VIDEO first appeared on Partener TV .