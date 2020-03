Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat luni seara ca s-a intrat oficial in Scenariul 4, epidemia de coronavirus in Romania depasind 2000 de cazuri.Luni seara, in Romania erau confirmate 2109 cazuri de infectie cu COVID-19, dintre care 593 in Suceava. Au fost confirmate in total 65…

- Romania are 1.029 de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), cu 123 de noi cazuri fața de data de 25 martie și tot in scadere fața de 24 martie, cand au aparut 144 de noi cazuri. Cu o zi in urma, creșterea numarului de cazuri a fost mai mare cu 186 de persoane. The post Date oficiale…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, alaturi secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat susțin sambata seara, 21 martie, o conferința de presa. Cei trei oficiali fac publice cele mai importante informații despre situația privind criza declanșata de coronavirus. Transmisiunea LIVE poate…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat sustin marti, incepand cu ora 21,00, o declaratie de presa la sediul MAI. Declaratia de presa este transmisa de TVR, existand posibilitatea ca celelalte televiziuni sa preia semnalul. Declaratia este transmisa…

- Marcel Vela, ministrul de Interne a anunțat, in urma cu puțin timp, ca toate persoanele care vin in Romania din țari cu cel puțin 500 de cazuri confirmate de coronavirus vor intra automat in izolare la domiciliu, timp de 14 zile. ”Se aproba instituirea izolarii la domiciliu pentru toate persoanele care…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 11 martie 2020, la ora 18.00, au mai fost diagnosticate cu coronavirus o femeie de 54 ani și un barbat de 47 de ani, ambii din din București. Barbatul de 47 de ani este controlor aerian la Romatsa, care este internat la Spitalul Victor Babeș.…

- Cu cateva minute in urma a fost confirmat cel de- al 32-lea caz de imbolnavire cu noul coronavirus, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba de un barbat in varsta de 38 ani din Iasi care a intrat in contact cu un caz confirmat in Varșovia – Polonia. Acesta era in autoizolare din data de 9…

- Inca doua cazuri de infectie cu coronavirus au fost confirmate luni in Romania, informeaza Grupul de Comunicare Strategica, numarul persoanelor depistate pozitiv ajungand la 17. Este vorba despre o femeie de 73 de ani din Buzau si barbat de 60 de ani din Bucuresti. ...