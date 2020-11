Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a venit duminica cu o serie de masuri dupa ce in cele patru comunitați a fost depașit pragul de trei persoane infectate la mia de locuitori. Totodata, purtarea maștii de protecție va fi obligatorie in toate spațiile publice. In cele trei comune…

- Municipiul Suceava și trei comune intra in scenariul roșu, dar școlile din oraș vor fi in continuare deschise. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a luat duminica o serie de masuri dupa ce in cele patru comunitați a fost depașit pragul de trei persoane infectate la mia de locuitori.Citește…

- Incepand de marți, 3 noiembrie, municipiul Suceava și comunele Dornești, Ilișești și Ipotești intra in scenariul roșu cu restricțiile de rigoare timp de 14 zile iar comunele Fratauții Noi Frumosu și Valea Moldovei intra in scenariul galben. Acest lucru a fost stabilit in ședința extraordinara a Comitetului…

- Municipiul Suceava va intra de marți, 3 noiembrie, in scenariul roșu, ca urmare a depașirii ratei de 3 infectari cu Covid la mia de locuitori. Decizia a fost luata in ședința de duminica a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. In cursul zilei de duminica, incidența cazurilor pozitive de ...

- Orasul a depasit rata incidentei de trei cazuri de COVID-19 la mia de locuitori Incepand de joi la Cluj masca de protectie devine obligatorie si pe strada. Scolile intra in scenariul trei, adica exclusiv online. In ultimele 24 de ore in judetul Cluj 228 de persoane au fost confirmate pozitiv cu COVID-19.…

- Restaurantele, cafenelele, salile de cinema și cele de spectacole din municipiul Suceava se inchid, vineri, pentru doua saptamani dupa ce numarul de cazuri de coronavirus a crescut alarmant in ultimele zile. Decizia a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, scrie Monitorul de Suceava.Azi…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat ca in cea mai recenta ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența a solicitat ca și Spitalul de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” sa efectueze teste COVID-19 la cerere, contra cost. El a aratat ca sint multe persoane care ii spun ca vor sa faca testul.…