Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul județului Suceava, 75 de localitați sint in „zona roșie” COVID, cu rate de infectare de peste 3, 33 se afla in „zona galbena” și doar 6 figureaza in „zona verde”. In municipiul Suceava se inregistreaza 1.114 cazuri active, iar rata de infectare a crescut de la 8,18 la 9,01 la mie. Printre…

- Municipiul Suceava a fost premiat la Gala Asociației Municipiilor din Romania aferenta anului 2021, organizata sub patronajul Președenției Romaniei, cu Diploma de Excelența in Gestionarea Eficienta a Deșeurilor, a anunțat astazi primarul Ion Lungu. El a precizat ca este al patrulea an consecutiv in…

- Noul termen pentru finalizarea primului tronson din ruta alternativa Suceava – Botoșani, pe str. Apeductului, este 30 iunie 2022. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu, acesta precizand ca in momentul de fața se lucreaza pe acest tronson intre podul de peste raul Suceava, pana la intersecția cu…

- Municipiul Suceava ocupa locul 3 in topul orașelor cu cel mai mic grad de ploluare cu dioxid de azot (NO2) și locul 4 in topul orașelor cu cele mai multe spații verzi din țara, a anunțat primarul Ion Lungu. ”In Romania, orașe ca București, Ploiești sau Arad sunt intre cele mai poluate orașe și intre…

- Cel mai longeviv primar al municipiului Suceava, care a stat in fruntea orașului timp de 23 de ani din 1891 pana in 1914, Franz Cavaler des Loges, are statuie in fața Primariei. Bustul a fost dezvelit sambata, 27 noiembrie, in cinstea Zilei Bucovinei, in prezența unei numeroase audiențe. La invitația…

- In județul Suceava s-au raportat 39 de cazuri noi de coronavirus, cu 5 in plus comparativ cu ziua precedenta, dupa ce au fost facute 966 de teste. Numarul cazurilor active s-a redus cu 97, de la 949 la 852. In municipiul Suceava sint 178 de cazuri in evoluție, cu 41 mai puține decit la raportarea […]…

- Norma de hrana la persoanele asistate la Cantina de ajutor social din municipiul Suceava crește de la 1 ianuarie 2022 de la 12 lei pe zi la 15 lei pe zi asta insemnand 25%. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu. ”Este o perioada grea și trebuie sa fim alaturi de persoanele nevoiașe , […] The…

- Primaria municipiului Suceava a dat drumul la licitația pentru realizarea documentațiilor tehnice necesare inființarii unui parc fotovoltaic in zona Termica. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu care a precizat ca parcul se va intinde pe o suprafața de 30 de hectare. El a spus ca cine va caștiga…