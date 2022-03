Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Sebeș aduce in dezbatere publica” Proiectul de hotarare privind asigurarea gratuitații pentru elevii din Municipiul Sebeș la transportul public local de persoane precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilitați”. Cetațenii pot consulta proiectul și regulamentul…

- Consiliul Județean Vrancea va depune proiectul „Amplasare si punere in functiune a 6 statii de reincarcare pentru vehicule electrice in judetul Vrancea”, pentru a primi finanțare din partea Administrației Fondului de Mediu, in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in…

- Incepand din 8 decembrie 2021, instituțiile publice și unitațile administra-tive-teritoriale care doresc participarea in cadrul Programului „Stații de reincarcare pentru vehicule electrice in localitați” iși pot crea conturile de utilizator in aplicația informatica pusa la dispoziție pe site-ul AFM.…

- Stații de reincarcare pentru vehicule electrice, la Sebeș. Unde vor fi amplasate și ce specificații vor avea Primaria Sebeș vrea sa amplaseze in municipiu trei stații de reincarcare pentru vehicule electrice. Fiecare stație ar urma sa aib Primaria Sebeș a cumparat recent, pe platforma SEAP, servicii…