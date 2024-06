Municipiul Roman va primi apă de la ApaVital Iași ■ municipalitatea romașcana a primit aprobarea companiei ApaVital de a intra in ARSACIS ■ imediat se va semna și contractul de delegare, iar de la 1 iulie romașcanii vor primi apa de la Iași ■ Deputatul Dan Laurențiu Leoreanu, primarul ales al municipiului Roman in scrutinul de la 9 iunie 2024, anunța ca afirmațiile sale […] Articolul Municipiul Roman va primi apa de la ApaVital Iași apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ■ la nivelul județului Neamț au fost scoase la concurs de dosare 126 gradații de merit ■ dosarele au fost depuse intre 13 și 21 de mai ■ dintre acestea 98 sunt pentru personalul didactic de predare, de conducere și de control și alte 28 pentru personalul didactic-auxiliar ■ gradația de merit aduce…

- ■ Ministerul Dezvoltarii a transmis catre ApaVital Iași adresa de aprobare a memorandumului care face referire la angajari de personal pentru deservirea zonei Roman ■ documentul a fost aprobat in ședința de Guvern din 16 mai 2024 și este semnat de premierul Marcel Ciolacu ■ Deputatul Laurențiu Leoreanu,…

- ■ manastirea roaga pentru sprijin in refacerea locuințelor monahale distruse in incendiu ■ donațiile se pot face in contul manastirii de la BCR Tg. Neamț sau in bunuri ■ Dragi credincioși și oameni de bine, Manastirea Varatec, o oaza de spiritualitate și rugaciune situata in județul Neamț, a fost lovita…

- La data de 4 mai a.c., in jurul orei 05:20, polițiștii din cadrul Biroului Județean Poliție Transporturi Neamț au fost sesizați despre producerea unui accident feroviar, in localitatea Sabaoani. In urma cercetarilor efectuate de polițiști a rezultat ca trenul Regio, care circula pe ruta Bacau- Iași,…

- ■ fostul edil il susține pe Vasile Panaite, candidatul PULS la alegerile pentru funcția de primar ■ ramane de vazut ce influența va avea Pinalti la scorul scrutinului din data de 9 iunie 2024 ■ Gheorghe Stefan a fost prezent, pe data de 22 aprilie 2024, la intalnirea cu presa a candidatului PULS la…

- ■ este vorba despre Marius Pușcașu ■ cu ajutorului europarlamentarului Dacian Cioloș și al deputatului Iulian Bulai, nemțeanul a fost prezent la un eveniment de anvergura intitulat „Romania cu bun gust” ■ a avut loc la Bruxelles ■ „Haladuind” pe paginile de socializare aveam sa descopar, zilele trecute,…

- ■ clericii și credincioșii din Arhiepiscopia Romanului și Bacaului au contribuit la colectarea unor produse de igiena personala: sapun, pasta de dinți, periuțe, prosoape, unghiere, pieptene ■ ele au fost distribuite bolnavilor din secțiile Neurologie, Ingrijiri Paliative, Oncologie și Maternitate ■…

- ■ la intersecția dintre strazile Smardan și Cuza Voda situația este jalnica ■ locatarii din zona sunt nemulțumiți și deranjați de acest aspect ■ o parte dintre internauți cred ca e vorba de lipsa de educație ■ Una din problemele cele mai serioase pe care o intampina autoritațile publice locale este…