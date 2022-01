Municipiul Miercurea Ciuc are cea mai mare incidenţă COVID din judeţ Municipiul Miercurea Ciuc a inregistrat, sambata, o incidenta a numarului de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 de 9,03 la mia de locuitori, aceasta fiind cea mai mare rata de infectare din judetul Harghita. In ultimele 24 ore, in municipiul resedinta de judet s-au inregistrat 57 de cazuri de infectare, in vreme ce in ultimele 14 […] Articolul Municipiul Miercurea Ciuc are cea mai mare incidenta... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidența COVID din București continua sa urce in valul cinci și ajunge vineri, 21 ianuarie, la valoarea de 8,03 la mia de locuitori, anunța in aceasta dimineața Direcția de Sanatate Publica București. Rata de infectare COVID din Capitala a crescut zilnic incepand cu 30 decembrie. De la 0,63, cat a…

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 DAMBOVITA CANDESTI 2631 15 5.7 2 DAMBOVITA RAU ALB 1329 Post-ul DAMBOVIȚA: Tot mai multe cazuri de infectare cu Covid-19 și tot mai puține localitați cu incidența 0 (situația, azi, 15…

- Statele Unite ale Americii au raportat luni 1,35 de milioane de noi infectari cu coronavirus, potrivit unei centralizari Reuters, cel mai mare bilanț zilnic inregistrat de vreo țara in pandemie, in condițiile in care raspandirea variantei Omicron nu da semne de incetinire. Recordul anterior, de 1,03…

- Rata de infectare in Spania cu noul coronavirus a depasit 500 de cazuri la 100.000 de locuitori. Incidenta s-a dublat de la inceputul lunii decembrie. Rata de infectare cu noul coronavirus din Spania a crescut vineri la peste 500 de cazuri la 100.000 de locuitori, depasind pragul considerat…

- Județul Suceava a inregistrat, duminica, 15 cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 și 7 persoane au fost reconfirmate pozitiv la retestare, din 639 de persoane testate. Numarul total de cazuri de infectare inregistrat de la inceputul pandemiei pana acum in județ este de 37.900 de persoane.Chiar daca…

- In județ, in ultimele 7 zile s-au inregistrat cinci cazuri de infectare cu noul coronavirus in randul copiilor, iar doi dintre ei au avut nevoie de internare. De la inceperea noului an scolar, s-au inregistrat 251 de cazuri de infectare in randul elevilor si 115 in randul angajatilor din sistemul de…

- Județul Suceava nu mai are nici o localitate in zona roșie de incidența Covid, insa a crescut numarul de infectari zilnice, fața de zilele anterioare. Marți s-au inregistrat 30 de cazuri noi de infectare și 18 persoane au fost reconfirmate pozitiv la retestare, din 1.387 persoane testate. Incidența…

- Datele comunicate de Prefectura Suceava arata ca sambata in județ au fost inregistrate 30 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV2 și doua persoane au fost reconfirmate pozitiv la retestare, din 861 de persoane testate. Incidența la nivelul județului este cea mai scazuta din țara, de 1,26 la mie, cu…