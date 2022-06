Municipiul Iaşi – în topul reședințelor de județ la capitolul gestionarea deșeurilor Societatea Academica din Romania și partenerii Asociația Act For Tomorrow și Vellenes Fellesorganisasjon au lansatRaportul național de diagnoza privind calitatea serviciilor publice municipale. Studiul a fost realizat in perioada septembrie 2021 – mai 2022 și a vizat 47 de UAT-uri (municipii reședința de județ și primariile de sector din București) pe 3 domenii: educație, transport public, gestionarea deșeurilor. Utilizand informațiile primite, precum și informațiile culese de pe site-urile primariilor, dar și informații din presa locala și alte site-uri relevante, au fost centralizate și analizate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

