- Incidentele continua sa creasca in toata tara, iar judetul Iasi nu face exceptie. Sunt localitati in care rata de infectare a trecut de 20 sau chiar de 30 de cazuri la mia de locuitori. Muncipiul Iasi se apropie cu pasi repezi de aceste valori. Vedeti situatia din fiecare localitate a judetului: Cele…

- Ratele de infectare cu noul coronavirus sunt in crestere in tot judetul Iasi. Conform ultimelor date oficiale s-au inregistrat urmatoarele valori: pe judet 11,14 cazuri / 1000 loc. (ieri, 10,57); municipiul Iasi 16,33 (15,40); municipiul Pascani 8,93 (8,60); Barnova 21,32 (19,93); Miroslava 25,63 (24,22);…

- Incidenta in municipiul Iasi a urcat la 14,29 cazuri la mie, de la 12,97, cat s-a raportat ieri. Vedeti situatia din fiecare localitate a judetului: Trei comune au rate de infectare cumulate peste 20 de cazuri/1000 locuitori: Valea Lupului (24,33), Rediu (23,55) si Miroslava (22,34). In doar cinci comune…

- Cea mai mare rata de infectare din judetul Iasi este in continuare la Valea Lupului, 14,07 la mie. In Miroslava fost raportata o incidenta de 13,73 la mie, iar in Rediu, 11,73. Dintre comunele suburbane Iasului, cele mai mici rate au fost raportate la Holboca, 5,39, si Tomesti, 5,81 la mie. De asemenea,…

- 5,29 la mie este incidenta anuntata azi pentru municipiul Iasi. Incidenta anuntata ieri era de 4,70 cazuri de imbolnavire de Covid/ 1000 locuitori. Vedeti situatia din fiecare localitate in parte: Rata de infectare a ajuns la 8,57 cazuri/ 1000 locuitori in Valea Lupului, 8,09 la mie la Miroslava, 7,76…

- Municipiul Iasi intra in scenariul rosu. Incidenta a depasit astazi 4 cazuri/ 1000 locuitori. Ieri, rata a fost 3,66. Vedeti situatia din fiecare localitate in parte: Se pare ca nu vor fi restrictii suplimentare. Restaurantele si salile de spectacole pot functiona la 30- din capacitate, cu certificat…

- Rata de infectare continua sa urce in municipiul Iasi: 3,66 cazuri la mie, de la 3,23, valoare raportata ieri. Incidenta cumulata in ultimele 14 zile pe judet a crescut pana la 2,55 cazuri de imbolnavire de Covid la 1000 de locuitori. Vedeti situatia din fiecare localitate in parte: Cinci comune, toate…

- Mircesti este prima comuna din judet care depaseste pragul de 3 cazuri de imbolnavire de Covid/ 1000 locuitori. Miroslava are o incidenta de 2,8 cazuri la mie, iar Probota, 2,51. In municipiu Iasi, rata de infectare a ajuns la 1,69. In 20 de comune nu s-a semnalat niciun caz de imbolnavire in ultimele…