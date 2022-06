Stiri pe aceeasi tema

- Pe 7 iunie, Ministerul Dezvoltarii a semnat si primele 7 contracte din Romania, finantate prin Componenta 5 – Valul renovarii din Planul National de Redresare si Rezilienta, in valoare de peste 92 milioane de lei, care vizeaza renovarea integrata a cladirilor. ”Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, lucrarilor…

- Consilierii locali ai comunei Albești au aprobat recent, intr-o ședința ordinara de lucru, proiectul de investiții "Reabilitare și eficientizare energetica Dispensar Uman din localitatea Albești, comuna Albești, județul Mureș", care va fi depus pentru obținerea de finanțare nerambursabila in cadrul…

- Primaria Ploiești a anunțat, ieri, ca a fost depusa o noua solicitare de finanțare din fonduri europene, prin programul PNRR. Este vorba despre proiectului ”Managementul inteligent al intersecțiilor din Municipiul Ploiești”, pentru care a fost depusa cererea de finanțare, și care va contribui la fluidizarea…

- ”In sedinta Consiliului local din 26 aprilie, Consilierii locali au aprobat acordul dintre Municipiul Cluj-Napoca si Floresti in vederea implementarii proiectului „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achizitionarea de autobuze electrice si statii de incarcare” prin intermediul componentei…

- Meteorologii au emis astazi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica – ploi torențiale și vijelii – pentru 29 de judete. Alte trei avertizari cod galben vizeaza județele Gorj, Mehedinți, Hunedoara și Arad, unde se vor produce descarcari electrice și va cadea grindina de mici dimensiuni.…

- Un numar de 10 noi crese moderne si eficiente din punct de vedere energetic vor putea intra in procedura de licitatie publica, a anuntat ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila. Astfel, in Viseu de Sus, judetul Maramures, va fi construita o cresa mare, iar in Valea…

- Sambata, 26 martie, in intervalul orar 20:00 - 21:30, peste 7.000 de copii si tineri din corurile si ansamblurile Programului National Cantus Mundi se vor reuni in toata tara sub sloganul „Daruieste naturii din energia ta!” si vor marca Ora Pamantului prin concerte si evenimente muzicale. "A 15-a editie…