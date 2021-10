Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.900 de localitati din țara au incidenta cazurilor de COVID-19 peste 3 la mie. Dintre orase si municipii, cea mai mare incidenta a cazurilor este in Bragadiru – 19,87, in scadere usoara, iar in cazul comunelor, Branisca, din jud. Hunedoara, unde incidenta este 26,08. Incidența cazurilor…

- Peste 1.900 de localitati din țara au incidenta cazurilor de COVID-19 peste 3 la mie. Dintre orase si municipii, cea mai mare incidenta a cazurilor este in Bragadiru – 19,87, in scadere usoara, iar in cazul comunelor, Branisca, din jud. Hunedoara, unde incidenta este 26,08. Incidența cazurilor…

- Municipiul Iasi inregistreaza, astazi, o incidenta a cazurilor de COVID confirmate de 4,23 la mia de locuitori si se afla, astfel, in scenariul rosu. Tot in scenariul rosu, cu incidente peste 4 la mie, sunt orasele Harlau si Targu Frumos, dar si 11 comune, localitatea cu cea mai mare rata fiind Cucuteni,…

- Incidenta raspandirii COVID 19 in municipiul Constanta pentru ultimele 14 zile este de 4.38 in timp ce ieri a fost de 4,13Prefectura Constanta informeaza ca incidenta raspandirii COVID 19 in municipiul Constanta pentru ultimele 14 zile este de 4.38 in timp ce ieri a fost de 4,13Totodata, la nivelul…

- Masuri pentru diminuarea cazurilor de COVID la Blaj, Ocna Mureș Sancel, Sohodol și Unirea. Ce reguli intra in vigoare In ultimele zile incidența cazurilor de COVID 19 a crescut. Din acest motiv, in mai multe localitați din Alba, unde incidența a crescut se impun masuri pentru diminuarea raspandirii…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a decis aplicarea unor noi masuri anti-COVID in localitatile Branesti si Domnesti, unde rata de incidenta a COVID-19 cumulata la 14 zile a depașit pragul de 2 la mie. Noile masurile vor intra in vigoare de joi, 16 septembrie, la ora 00:00. Printre…

- Inca 10 cazuri de CoVid-19 au fost raportate de autoritațile din Bistrița-Nasaud, dupa efectuarea a 231 de teste. Numarul cazurilor active a crescut la 136, dintre care 26 sunt spitalizate, iar incidența la nivel de județ la 0,37 cazuri la mia de locuitori. Totodata s-a inregistrat și un deces. In același…

- Jud. Constanta-incidenta cazurilor COVID in creștere de la inceputul lunii FOTO: Adriana Tudose În crestere de la începutul lunii, incidenta cazurilor de COVID în judetul Constanta a ajuns la 0,23 de cazuri la 1.000 de locuitori, comparabila cu cea din Municipiul Constanta,…