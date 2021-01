Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Constanța va ieși din carantina vineri, 1 ianuarie, incepand cu ora 20:00, dupa ce DSP Constanța a facut o analiza de risc și a primit avizul INSP pentru ridicarea acesteia. Astfel, carantina in municipiul Constanța nu va mai fi prelungita, au anunțat reprezentanții DSP. Municipiul Constanța…

- Astazi, imediat dupa Vecernie, va avea loc slujba de binecuvantare a Noului An 2021, pentru a putea fi respectate restricțiile de circulație in vigoare in timpul starii de alerta, arata un comunicat al Patriarhiei Romane. „In contextul prelungirii starii de alerta, in care deplasarea in afara domiciliului…

- Raed Arafat a declarat joi seara ca s-a stabilit, in sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, sa se propuna prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile. Restrictiile in vigoare la acest moment raman valabile, adaugandu-se noi restrictii in statiunile turistice. "Propunerea…

- Premierul interimar, generalul Nicoale Ciuca, a afirmat ca in urmatoarea ședința de Guvern se va lua o hotarare pentru prelungirea starii de alerta. Articolul Premierul interimar, Nicolae Ciuca, hotarare pentru prelungirea starii de alerta apare prima data in Someșeanul.ro .

- Un nou dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor a fost intocmit duminica de politistii brasoveni in cadrul controalelor privind respectarea masurilor impuse in perioada starii de alerta, cand peste 3.400 de persoane au fost verificate cu privire la respectarea masurilor de izolare/carantina.…

- Șeful DSU Raed Arafat a declarat, joi, in debutul ședinței de Guvern, ca CNSU a adoptat Hotararea prin care propune ca Starea de Alerta sa se prelungeasca cu inca 30 de zile, la nivel național.Citește și: Ungaria iși modifica Constituția și incinge spiritele: familia este alcatuita din femeie…

- Ziarul Unirea Prelungirea starii de alerta și strategia de dezvoltare a infrastructurii rutiere, dezbatute in ședința de joi a Guvernului Starea actuala de alerta ar putea fi prelungita cu o hotarare adoptata de Guvern in ședința de joi. Executivul are pe ordinea de zi și strategia de dezvoltarea a…

- Primul Ministru, Ludovic Orban, a anunțat ca starea de alerta va fi prelungita, de catre Executiv, printr-o Hotarare de Guvern, care va fi adoptata in luna noiembrie, și care va reglementa modul de in care Ziua Naționala a Romaniei va fi marcata.