Municipiul Cluj-Napoca are cel mai mare buget din istorie

- Tottenham a platit 25 de milioane de euro pentru transferul lui Radu Dragușin (Genoa mai poate primi alte 6 milioane sub forma unor bonusuri), iar fundașul a devenit cel mai scump fotbalist roman din istorie. Adrian Mutu, care a deținut acest record in ultimii 20 de ani, a vorbit despre aceasta afacere.

- Traficul total de marfuri in porturile maritime romanești a inregistrat, in anul 2023, conform datelor operative la acest moment, peste 92,5 milioane tone, o creștere de 22,5% fața de 75,5 milioane tone in 2022. Este cel mai mare volum de marfuri procesate din istoria portului Constanța, potrivit unui…

- CITR, in calitate de lichidator judiciar al Hotel Coroana de Aur SRL, a vandut cu 3,48 milioane de euro + TVA hotelul Coroana de Aur, cladire reprezentativa pentru Bistrița, cu o istorie de aproape 50 de ani. „Deși inca activam intr-un un context plin de incertitudini, iata ca turismul joaca un rol…

- Cristiano Ronaldo nu s-a putut stapani cand a vazut topul celor mai buni jucatori ai anului 2023 realizat de Federația Internaționala de Istorie și Statistica a Fotbalului. El a reacționat pe o rețea de socializare la ierarhia IFFHS și nu mica i-a fost mirarea cand a vazut ca numele sau nu se afla printre…

- SUA anunța reușita primului transplant de ochi de istorie ● Peste 10 milioane de stele sunt pe punctul de a parasi Calea Lactee ● Cum poți tranforma regolitul lunar in sol propice pentru plante

- Zidurile Cetatii Medievale din Sighișoara vor fi reconstruite cu 2 milioane de euro prin PNRR, nerambursabili, bani cu care se vor reabilita tronsoanele de zid care s-au prabusit in urma cu zeci de ani, iar cele existente vor fi consolidate.Istoria Cetatii Sighisoara va fi refacuta, bucata cu bucata.…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat marti ca Politia Locala a dat o amenda proprietarului din Parcul IOR, in suma de 35 de milioane de euro, pentru schimbarea destinatiei spatiului verde sau reducerea suprafetei de spatiu verde. Despre actiunea prefectului Capitalei de a ataca in instanta retrocedarea…