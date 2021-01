Municipiul care începe bine noul an! Autoritățile au decis să ridice carantina începând din această seară De la 1 ianuarie 2021 municipiul Constanța iese din carantina. INSP a dat aviz pentru ridicarea carantinei dupa analiza facuta de DSP. Masura carantinei se ridica incepand cu ora 20.00 Constanța a intrat in carantina pe 20 noiembrie 2020, masura fiind prelungita de mai multe ori din cauza situației epidemiologice grave. In prezent, rata de infectare in municipiul Constanța este de 4,50 (1407), iar in județ de 3,03 (2334). De la debutul pandemiei, in județul Constanța au fost confirmate 25.904 persoane infectate cu SARS-CoV-2, iar 602 persoane au murit. The post Municipiul care incepe bine noul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

